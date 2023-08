E Kiev si ribellò alle lezioni dell’Occidente: «Se avessimo ascoltato i vostri consigli oggi l’Ucraina non esisterebbe più» – Il video

«A quanto pare ormai chiunque è esperto delle tattiche di guerra ucraina. Sapete che c’è? Grazie dell’attenzione, ma vorremmo umilmente ricordarvi che se avessimo dovuto ascoltare i consigli degli stranieri a febbraio 2022, oggi l’Ucraina non esisterebbe più». Bersagliate da critiche, invettive o anche solo consigli non richiesti per gli scarsi frutti raccolti dalla controffensiva anti-russa, ora le autorità di Kiev contrattaccano. Sui social, s’intende. Lo fanno con un video, diffuso dall’account delle forze di difesa, nel quale graffiano per l’appunto quello stuolo di più o meno titolati esperti occidentali che mettono un giorno sì e l’altro pure i puntini sulle i sulla strategia militare di Kiev. Il video, che alterna le frasi ironiche alle immagini crude della guerra e delle azioni dei soldati ucraini, si conclude con una call to action tanto semplice quanto chiara. «Grazie comunque», si legge sullo sfondo di una colonna sonora rock, ma «abbiamo bisogno di munizioni, non di consigli». Il messaggio non è firmato da Zelensky, ma il fastidio delle autorità ucraine, anche per le «discrete pressioni» americane che proseguono da mesi, traspare in tutta evidenza.

Leggi anche: