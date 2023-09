Bonus trasporti 60 euro, click day dal 1° settembre: ecco come fare richiesta

Guida passo per passo per riuscire ad avere i 60 euro di voucher spendibili in un abbonamento dei trasporti locali, regionali e ferroviari

Oggi 1 settembre parte il click day per il bonus trasporti 2023 destinato ai cittadini con un reddito non superiore a 20mila euro. Si tratta di un voucher di 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o di più mesi per il trasporto locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale. Si tratta di un bonus nominativo, pertanto lo potrà utilizzare solo chi ne fa richiesta. I fondi stanziati dal governo per il bonus sono in realtà esauriti a metà agosto, ma in molti avevano richiesto il bonus e poi non lo hanno utilizzato. Così quei soldi avanzati sono stati rimessi sul campo per il click day di oggi: saranno soddisfatte le domande fino a esaurimento scorte. Al momento le richieste sono tantissime e il sistema potrebbe richiedere tempi di attesa lunghi, anche fino a un’ora.

Come fare richiesta del bonus

Per fare richiesta del bonus trasporti è necessario andare sul sito ufficiale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dalle 8 di oggi 1° settembre. Una volta entrati è necessario accedere con lo Spid o con i dati della Carta d’identità elettronica. Qui sarà necessario attendere i tempi di attesa o qualora non ce ne fossero, basta compilare i campi con le informazioni richieste. La domanda è nominativa, ma si può fare richiesta anche per un minorenne a carico. Per farlo sarà necessario avere i dati e il codice fiscale del minore a portata di mano. Nel compilare la domanda va indicata l’azienda di trasporti e il tipo di abbonamento che si vuole fare.

Come utilizzare i 60 euro di voucher

Prima di acquistare l’abbonamento è necessario verificare se la compagnia di trasporti rientra tra quelle che aderiscono all’iniziativa. Qui si trova l’elenco completo. Le modalità con cui usare il bonus variano a seconda dell’azienda e le indicazioni si trovano nella gran parte dei casi sul sito della compagnia in questione. È importante ricordare che l’abbonamento va acquistato entro il mese corrente, ma può essere relativo anche ai mesi successivi.

