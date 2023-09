Il Pentagono lancia un sito sugli UFO. Piloti e dipendenti governativi (anche ex) «potranno segnalare direttamente i casi»

Il Pentagono ora lo dice chiaro e tondo: se volete sapere di più sui “fenomeni anomali non identificati” c’è un sito ad hoc. Non solo, se un dipendente del governo, anche ex, è venuto a contatto con un fenomeno che merita una segnalazione o approfondimento, potrà segnalare direttamente il caso alla AARO (All-domain Anomaly Resolution Office). «ll Dipartimento della Difesa ha lanciato un sito web per fornire al pubblico informazioni sull’AARO e sui suoi sforzi per comprendere e risolvere i fenomeni anomali non identificati», recita il comunicato di lancio. Il sito fornirà informazioni, comprese foto e video, sui casi risolti, man mano che verranno declassificati e approvati per la pubblicazione. Presente anche una sezione di domande frequenti, oltre a link a rapporti ufficiali, trascrizioni, comunicati stampa e altre risorse che il pubblico può trovare utili, come documenti e i siti di tracciamento di aerei, palloni e satelliti.

Segnalazioni dirette all’AARO, presto aperte anche al pubblico

La novità sta però nella possibilità di segnalare per gli attuali ed ex dipendenti governativi i fenomeni anomali direttamente all’AARO. «Quest’autunno – spiegano – in linea con la sezione 1673 del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2023, l’AARO lancerà uno strumento di segnalazione sicuro sul sito web per consentire agli attuali e agli ex dipendenti del governo degli Stati Uniti, ai membri del servizio o agli appaltatori che sono direttamente a conoscenza di programmi o attività del governo degli Stati Uniti di contattare direttamente l’AARO per fare una segnalazione. Il dipartimento sta effettuando le verifiche finali per garantire che il meccanismo di segnalazione sia conforme al Privacy Act del 1974, al Whistleblower Protections Enhancement Act del 2012, al Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act del 2002 (No FEAR Act) e al Paperwork Reduction Act del 1995. Nel frattempo, gli attuali membri del servizio americano, i dipendenti del governo degli Stati Uniti e gli aviatori civili sono incoraggiati a continuare a utilizzare i meccanismi di segnalazione esistenti a loro disposizione attraverso le loro organizzazioni. Nei prossimi mesi verrà annunciato un meccanismo di segnalazione per il pubblico in generale». «Il Dipartimento si impegna a garantire la trasparenza nei confronti del popolo americano sul lavoro dell’AARO in materia di UAP. Questo sito web – spiegano – fungerà da sportello unico per tutte le informazioni disponibili al pubblico relative all’AARO e all’UAP, e l’AARO aggiornerà regolarmente il sito web con le sue attività e i risultati più recenti, man mano che nuove informazioni verranno autorizzate per la pubblicazione».

