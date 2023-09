Milano, tentato furto all’ex calciatore Vieri, la moglie Caracciolo: «Ho riconosciuto subito la tecnica. Poi l’ho rivista»

«Bisogna stare attenti a Milano. Mio marito me lo ripete in continuazione, e la penso anch’io così». A parlare è la showgirl Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri, dopo il tentativo di furto subito ieri e denunciato con un video su Instagram. Oggi ripercorre quanto accaduto in un’intervista al Corriere della Sera. «Eravamo a cena fuori: io e Christian, insieme a una coppia di nostri amici. Eravamo seduti a un tavolo in un dehors in centro. Appena abbiamo preso posto, come ormai viene automatico un po’ a tutti, abbiamo lasciato i nostri cellulari sul tavolo, in modo da averli sempre a portata di mano. A un certo punto però si è avvicinata a noi una ragazza nomade, con un bambino neonato che teneva in un marsupio. Ha iniziato a parlarci, non ricordo la scusa che ha usato, e nel frattempo ha appoggiato sul tavolo un foglio di carta, ma io ho subito riconosciuto quel gesto, quella tecnica», spiega a colloquio con Pierpaolo Lio.

La tecnica del foglio

«Ha usato un trucchetto che ormai è noto: lo avevo visto spesso, denunciato in un’infinità di video in televisione e sui canali social. Mentre ti parlano con una scusa qualsiasi, appoggiano un foglio di carta sul tavolino, coprendo così il tuo portafogli o il tuo telefonino. E quando se ne vanno via, senza che la vittima se ne accorga, se non presta molta attenzione, raccolgono tutto: se ne vanno via con il foglio di carta, e con quello che c’è sotto». Una tecnica ormai consolidata che sembra continuare a funzionare nonostante i tanti video social e la campagna portata avanti per anni da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia contro questa modalità di furto. Non si è rivelata efficace, però, con la coppia Vieri-Caracciolo che da subito ha riconosciuto il gesto e mandato via la donna.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Bisogna sempre denunciare»

«Sicuramente non è successo niente di grave, non è stato chissà quale spavento, ma è stato spiacevole. Ah, comunque una volta finita la cena, quella ragazza l’ho rivista. Era riuscita a intrufolarsi e si aggirava sempre tra i tavolini che c’erano fuori in strada», prosegue la showgirl. E conclude: «Immagino abbia riprovato a derubare qualche cliente, e nell’arco della serata qualcuno magari ci sarà anche cascato. Per questo anche se sono cose che si sanno, di cui si parla spesso perché succedono di continuo bisogna sempre denunciare e mettere in guardia tutti, perché purtroppo è sufficiente un momento di distrazione per vedersi rovinata la giornata».

Leggi anche: