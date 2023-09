Ucraina, Zelensky silura il ministro della Difesa Reznikov: «Ora cambiamo approccio». Gli appalti per l’Esercito gonfiati e le accuse di corruzione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il siluramento del ministro della Difesa Oleksii Reznikov. Al suo posto andrà, se confermato dal Parlamento, Rustem Umerov, attualmente capo del Fondo del demanio statale. La mossa è stata annunciata Zelensky nel suo discorso di stasera, 3 settembre. «Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa ucraino. Oleksii Reznikov ha vissuto più di 550 giorni di guerra su larga scala. Credo che il ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altre forme di interazione sia con i militari che con la società», ha detto Zelensky lapidario. Che ha poi proseguito lanciando il suo nome per la successione alla guida politica della guerra con la Russia: «Rustem Umerov dovrebbe ora dirigere il ministero. La Verkhovna Rada (il Parlamento di Kiev, ndr) lo conosce bene e Umerov non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato», ha concluso Zelensky. Nei giorni scorsi la stampa ucraina aveva anticipato la possibile scelta di Zelensky, legando il destino incerto di Reznikov soprattutto alle trame di corruzione emerse all’interno del suo ministero – in particolare lo scandalo di forniture di beni alimentari ed uniformi comprate da una ditta turca a prezzi gonfiati. Una vicenda dopo la quale voci insistenti delle dimissioni – più o meno spontanee – di Reznikov erano già circolate lo scorso inverno. Zelensky è d’altronde impegnato da mesi a tentare di mostrare la sua mando dura contro la corruzione che ancora pervade parte delle istituzioni ucraine, come da suo originario programma elettorale, favorendo inchieste o la rimozione di uomini chiave. Secondo la Ukrayinska Pravda, che aveva anticipato il possibile nuovo sviluppo, Reznikov potrebbe essere ora «ricollocato» come ambasciatore di Kiev nel Regno Unito.

