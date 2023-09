Venezia, fermato per violenza sessuale Gabriel Guevara: l’attore di «Skam Spagna» era in Laguna per ritirare un premio

Il giovane attore spagnolo Gabriel Guevara è stato arrestato ieri, sabato 2 settembre, a Venezia. Sul 22enne – vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia era prevista questa sera al Lido – pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di violenza sessuale emesso dalla Francia. Attesa, ora, la convalida della misura nei confronti dell’attore di È colpa mia? che sta spopolando su Prime Video e Skam Spagna. Dopo di essa si potrà procedere all’eventuale estradizione. In via cautelativa, l’organizzazione del premio – che Guevara avrebbe dovuto ricevere in serata – ha sospeso «qualsiasi riconoscimento in attesa che sia chiarita la natura dei fatti». La Biennale di Venezia – in una nota – ha, inoltre, fatto sapere che la presenza dell’attore a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Nel frattempo, la madre dell’attore – contattata dai media spagnoli – ha smentito la notizia dell’arresto del figlio: «Non so di che notizia si tratti, staranno mentendo. Se l’avessero arrestato lo saprei», ha detto.

