È morto il cantante Steve Harwell, addio all’ex frontman degli Smash Mouth: aveva 56 anni

È morto dopo una lunga malattia Steve Harwell, ex cantante degli Smash Mouth. Il cantante aveva 56 anni ed è scomparso nella sua casa di Boise, nell’Idaho «circondato da famigliari e amici», ha detto il manager della band, Robert Hayes a Rolling Stone. Harwell aveva lasciato la banda due anni fa, sostituito negli ultimi tour dal cantante Zach Goode: «L’eredità di Steve vivrà attraverso la musica – ha aggiunto il manager – Con Steve gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e la sua voce iconica è una delle più riconoscibili della sua generazione. Amava i fan e amava esibirsi». Da tempo Harwell era in cura per gli effetti dell’abuso di alcol, con le sue condizioni gravemente peggiorate negli ultimi giorni. Come aveva scritto prima del decesso Tmz, il cantante era ricoverato da tempo in una casa di cura, dove i medici avevano previsto che non sarebbe sopravvissuto più di una settimana. Due anni fa il cantante aveva avuto un incidente sul palco, dove era apparso disorientato mentre biascicava al microfono, urlando insulti al pubblico. Subito dopo quella esibizione, Harwell aveva annunciato il suo ritiro. All’epoca fonti vicine ad Harwell spiegarono che il cantante aveva gravi problemi di salute, con i medici che gli avevano diagnosticato diversi problemi al cuore e l’encefalopatia di Wernicke, che gli procurava stati confusionali e perdita di equilibrio. A contribuire al peggioramento delle sue condizioni di salute era stato l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

