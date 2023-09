Il granchio blu finisce anche sulla pizza, la trovata anti-invasione di Sorbillo scatena i social: «Pensa alle zanzare» – Il video

Meno di un mese fa, in un’apposita conferenza stampa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia l’aveva definita «una specie che spacca tutto e fa disastri»: il granchio blu, arrivato dalla sponda occidentale dell’Oceano Atlantico, aveva creato non pochi danni, divorando tutte le vongole e danneggiando l’habitat marino. Presto però la penisola sembra aver adottato la miglior difesa, ovvero l’attacco: se non vuoi che il granchio blu ti mangi le vongole, prova a mangiare il granchio blu. Un primo tentativo era arrivato dalla festa dell’Unità ad Argenta, in provincia di Ferrara. Adesso ci riprova il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, sbattendolo sulla pizza: una nuova ricetta che vede il tradizionale impasto arricchito dalla polpa del minaccioso crostaceo. Il pizzaiolo ha annunciato la novità in un video condiviso sul suo profilo Instagram. E ha presto scatenato le reazioni dei followers, divisi tra chi ne elogia la creatività e chi (la maggior parte) ritiene il sacrilegio equiparabile a quello della pizza con l’ananas. «Maestro il lido mappatella è pieno di meduse: ce la fa una pizza per combattere l’invasione?», commenta qualcuno. «Io qui negli States ho sempre detto che la pizza si mangia bene a Napoli, che è nata li…ora manco li si può mangiare….», aggiunge qualcun altro. E c’è chi propone una soluzione anti-invasione anche contro un altro animale poco popolare: «Falla con le zanzare siamo pieni, un sasso preso nel mare ha più sapore nel sugo».

