Strage di Ustica, la procura di Roma indice un vertice sulle indagini e valuta la convocazione di Amato

Le recenti dichiarazioni di Giuliano Amato in merito alla strage di Ustica hanno spinto la procura di Roma a convocare un vertice focalizzato sulle carte relative alla tragedia del 27 giugno 1980. Dopo le affermazioni dell’ex premier, il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio – quest’ultimo titolare del fascicolo – hanno ritenuto opportuno incontrarsi per fare il punto sull’inchiesta, ancora aperta. Secondo l’Ansa, è al vaglio anche l’ipotesi di convocare lo stesso Amato in qualità di persona informata dei fatti. La riunione si dovrebbe tenere all’inizio della prossima settimana. Nei giorni scorsi Amato ha dichiarato, in una lunga intervista a Repubblica, sulla quale è poi tornato più volte di avere vari elementi per ritenere che l’aereo Itavia sia stato abbattuto da un’aereo militare francese che puntava ad un aereo su cui si sospettava viaggiasse Gheddafi. Amato ha poi chiarito di non avere elementi certi o nuove prove: «Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi forti elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro»

