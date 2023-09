MotoGP, arriva l’ok dei medici: «Bagnaia correrà a Misano»

Francesco Bagnaia potrà correre al prossimo gran premio di San Marino. È arrivato l’ok dei medici del circuito di Misano dopo aver effettuato le misure mediche sul pilota. Prima la paura per la caduta di domenica sul circuito di Barcellona, poi il sollievo per l’assenze di fratture. Mancava solo il via libera definitivo che, finalmente, è arrivato. Bagnaia, a Sky Sport, è voluto ritornare sul suo incidente: «Sono stato fortunato abbiamo delle protezioni super e si vede il lavoro fatto in questi anni», commenta. Le parole più sentite sono però per i colleghi che sono riusciti a schivarlo o hanno provato di tutto per farlo. Anche lo stesso Brad Binder che, con la sua Ktm è passato sopra la gamba del pilota Ducati, viene ringraziato. I dolori ci sono ancora, ma il campione dell’edizione 2022 del MotoGp prova a stringere i denti e a tornare in sella per vincere ancora: «La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto. Ringrazio per tutto l’affetto ricevuto».

