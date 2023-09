Macron accolto da una bordata di fischi ai Mondiali di rugby, la reazione del presidente francese – Il video

Bordata di fischi per il presidente francese Emmanuel Macron poco prima dell’apertura dei Mondiali di rugby tra Francia e Nuova Zelanda. Quando Macron è stato annunciato e si è avvicinato al podio per il suo intervento, lo Stade de France gremito si è fatto sentire con sonori fischi e “buuu” di contestazione, al punto che il presidente francese con un un certo imbarazzo ha dovuto attendere che i boati calassero prima di parlare. Alla fine i francesi hanno anche festeggiato, dopo l’impresa della Francia che è riuscita a battere i campioni degli All Blacks 27-13. Domani 9 settembre l’Italia scende in campo contro la Namibia nell’altro match del Gruppo A.

