No! Questo non è un tweet del ministro della Difesa Guido Crosetto

Circola un tweet attribuito al ministro della Difesa Guido Crosetto che indigna gli utenti sui social. Il suo contenuto viene diffuso via testo e tramite screenshot, chiedendo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni le dimissioni dell’esponente del Governo e del suo partito, Fratelli d’Italia. C’è un problema: gli utenti non si rendono conto che si tratta dell’account parodia del ministro Crosetto.

Riportiamo di seguito il tweet attribuito al ministro Crosetto:

L’Italia è formata da un popolino invidioso della felicità altrui. Mentre voi ancora cercate un’anima gemella mia moglie è felicemente dietro di me da 20 anni. La seguo sin dalla prima comunione. Poveri italiani, siete senza una lira e senza un cuore

Ecco un post dove possiamo osservare una delle tante reazioni negative da parte degli utenti:

Questo è UNO DEI(perché lui ha tanto tempo si vede) tweet di oggi del nostro ministro della difesa. Che già che tweetti ste cose è imbarazzante ma che dica “è FELICEMENTE DIETRO di me da 20 anni” fa capire quanto schifo fa la mentalità di certa gente. Ma la frase SIETE SENZA UNA LIRA quando c’è chi si suicida perché perde il lavoro, chi mangia alla Caritas, come se esser poveri fosse una colpa, è davvero una cosa che non si può sentire.