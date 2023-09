Giuseppe Conte e il Superbonus: «Basta bugie, il governo vuole mascherare i suoi fallimenti»

«Finiamola con le menzogne». Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte va all’attacco dell’esecutivo Meloni sul Superbonus in un’intervista al Corriere della Sera. «Quella del governo è una campagna vigliacca per mascherare i propri fallimenti», dice Conte nel colloquio con Monica Guerzoni. «Non c’è alcun buco nel bilancio dello Stato. Piuttosto c’è nel portafogli degli italiani a causa del caro vita e Meloni fa da spettatrice, aggiunge. Perché il bonus «è stato decisivo per far salire il Pil dell’11% in due anni e ha creato un milione di posti di lavoro». Mentre la premier «non sapendo come affrontare la manovra e avendo sposato la logica dell’austerità e degli zero virgola, è molto nervosa», rileva il leader pentastellato riferendosi ai dubbi sul commissario Ue Paolo Gentiloni. Su Caivano, Conte dice che «al disagio sociale si risponde con i servizi e con il lavoro dignitoso per togliere manovalanza alla mafia. Il Reddito di cittadinanza serviva anche a questo». E conclude: «La stretta contro condotte gravi di minorenni diventa inutile se il governo affama i cittadini delle periferie, regalando terreno a illegalità ed emarginazione».

