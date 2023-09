Marocco, terremoto a Marrakesh: «I morti sono 296». Crolli e blackout, i turisti contattano le ambasciate – Il video

Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione di Marrakesh in Marocco. La prima scossa si è veriicata alle 23.11 di venerdì 8 settembre. I sismografi hanno individuato l’epicentro ai piedi dell’Atlante nella provincia di Al Haouz a una profondità di 8 chilometri e a 70 chilometri da Marrakesh. Secondo l’emittente televisiva Al Arabiya il terremoto ha provocato 93 morti. Il primo bilancio ufficiale, citato dall’agenzia di stampa Agi, parla di 293 morti e almeno 153 feriti. Le vittime sarebbero soprattutto nelle province di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant. Secondo quanto riportano i media locali la scossa si sarebbe sentita in tutto il paese, a Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Sale’, Ke’nitra, Fe’s et Mekne’s. Ma anche nei paesi vicini, come la Mauritania, l’Algeria, Gibilterra. E addirittura fino in Portogallo. Video e filmati mostrano crolli e situazioni di pericolo.

I danni

L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che nella medina di Marrakech le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Hanno ceduto anche alcune abitazioni. Nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino al “Café de France”. Si segnalano danni nella kasbah di Marrakech e crolli di abitazioni nella zona a nord est. In città nuova ci sono crepe nel campanile della chiesa cattolica di Gueliz. Crolli di facciate a Essaouira, sull’Oceano atlantico e a Ouarzazate, nel centro Sud. In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina, in preda al panico. Elettricità e collegamento internet sono mancati a lungo. Il centralino dell’ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedono di rientrare a casa. Al momento gli aeroporti sono chiusi e riapriranno stamattina.

I turisti

Alcuni turisti hanno pubblicato sui social network video sui momenti successivi alla scossa di terremoto. Alcune testimonianze mostrano l’effetto dei black out dopo il sisma. Gli ospedali sono stati sgomberati e si vedono alcuni ricoverati in piazza. Montasir Itri, residente nel villaggio di montagna di Asnine vicino all’epicentro, ha detto all’agenzia Reuters che la maggior parte delle case del suo paese sono state danneggiate. «I nostri vicini sono sotto le macerie e la gente sta lavorando duramente per salvarli utilizzando i mezzi disponibili nel villaggio», ha aggiunto. Più a ovest, vicino a Taroudant, l’insegnante Hamid Afkar ha detto di essere fuggito da casa e che ci sono state altre scosse di assestamento dopo il primo terremoto. «La terra ha tremato per circa 20 secondi. Le porte si sono aperte e si sono chiuse da sole mentre mi precipitavo giù dal secondo piano», ha detto.

Le scosse di assestamento

I paesi che punteggiano l’Atlante sono poveri, molto spesso non hanno collegamento internet e le case sono costruite con il caratteristico muro a pisé, realizzato in paglia, fango e sassi. Una serie di scosse di assestamento sono state avvertite a Casablanca (magnitudo 4,8), 20 minuti dopo la scossa principale, e una seconda a 43 chilometri a sud di Marrakech (magnitudo 3,3 ). La terza di magnitudo 2,6 è stata avvertita verso mezzanotte a 32 chilometri da Marrakech. Ingenti i danni materiali. Sono mobilitate le forze dell’ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico per predisporre un eventuale piano di emergenza.

