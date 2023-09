Patrick Zaki si è sposato in Egitto

Rito copto-ortodosso per la storica coppia. In chiesa attivisti e parenti

Patrick Zaki si è sposato al Cairo, in Egitto, con Reny Iskander. A darne notizia è l’Ansa. La cerimonia si è svolta presso la cattedrale copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis della capitale egiziana. Il laureato egiziano dell’Università di Bologna, graziato dopo tre anni di prigione, ha celebrato le nozze con la storica fidanzata Reny secondo il lungo rito copto-ortodosso connotato da canti liturgici.

(Zaki e moglie in abiti tradizionali secondo le usanze del rito copto-ortodosso. Foto Ansa/EPA/KHALED ELFIQI)

Chi era presente al matrimonio al Cairo

Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, anche lui graziato quest’estate dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. Reny indossava un vaporoso abito bianco con velo e Patrick un completo nero con papillon. Durante la funzione il giovane ha poi indossato una pesante tunica bianca con bordature e croce dorate e Reny un’abbinata mantellina, come da usanze.

(foto Ansa/EPA/KHALED ELFIQI)

