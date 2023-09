Elon Musk conferma la nascita del suo 11esimo figlio. Il nome? Tau Techno Mechanicus

In passato, Elon Musk aveva ironizzato sul calo della natalità negli Stati Uniti affermando che, per proprio conto, stava facendo il massimo «per combattere la crisi delle nascite». Non era una battuta: l’imprenditore può vantare un numero di figli decisamente oltre la media. Nelle ultime ore, il magnate ha confermato di essere diventato padre per l’11esima volta, circa un anno fa. Lo ha annunciato su X, rispondendo a un post dell’account di notizie di intrattenimento Pop Base. Musk ha comunicato anche il nome datogli, Tau Techno Mechanicus: generalità originale almeno quanto quella attribuita agli altri due figli avuti con la cantante ed ex compagna Grimes, ovvero X Æ A-XII, nato maggio 2020, ed Exa Dark Sideræl, nata nel dicembre del 2021. Il milionario, negli ultimi tempi, sta rivelando diversi tratti della sua vita privata, molti dei quali sono contenuti nella biografia che uscirà nelle librerie domani, 12 settembre. L’autore, Walter Isaacson, è lo stesso dei libri che hanno raccontato la vita di altri grandi personaggi contemporanei e della storia passata, tra cui Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Albert Einstein e Benjamin Franklin. Tuttavia, «esplorare la mente di Musk è stato diverso da qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto prima», ha dichiarato Isaacson in una intervista uscita oggi sul Financial Times.

