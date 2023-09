Verona, bambino di 10 anni si tuffa da un ponte e annega a Peschiera del Garda

Non è la prima volta che accade. Spesso i giovani si tuffano da quel punto, dichiarato non balneabile

Un bambino di 10 anni è morto annegato a Peschiera del Garda, comune in provincia di Verona, dopo essersi tuffato nel lago dal ponte San Giovanni con altri due amici che invece sono riusciti a salvarsi. Lo riporta La Stampa. Il corpo del ragazzino di origini straniere è stato recuperato dai vigili del fuoco, che hanno operato con i sommozzatori di Venezia e con i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto. I ragazzini si sono tuffati dal ponte, in una zona nella quale è vietata la balneazione. Non è la prima volta che accade. Durante l’estate la polizia locale ha effettuato dei controlli in zona, facendo spesso numerose multe. Il ragazzino una volta tuffatosi non è riuscito a risalire. I suoi compagni sì e ora sono sotto choc. In quel punto l’acqua è profonda circa 2 metri e mezzo. Sulla vicenda indaga la squadra nautica della polizia di Stato.

(Foto di Max Böhme su Unsplash)

