Roma, il maniaco di via del Tritone: filma 14enni sotto la gonna, bloccato dal papà

In via del Tritone a Roma, all’altezza di Largo Chigi, è stato arrestato un uomo accusato di aver molestato due 14enni. Nel cellulare di A.T., 52 anni e residente a Cinecittà, la polizia ha trovato oltre 200 foto di giovani e giovanissime registrate a loro insaputa. La storia la racconta oggi Il Messaggero. Comincia domenica 10 settembre alle 18,30. Due papà passeggiano con le figlie di 14 e 11 anni. Uno dei due papà si accorge che un uomo sta registrando un video con la figlia con un cellulare appoggiato su una borsetta. Prende di petto l’uomo: «Fammi vedere, cosa stai facendo?». Nasce una discussione. E lui prova a cancellare foto e video. Arriva una pattuglia di agenti del gruppo Trevi. Che si porta via l’uomo e ispeziona il suo cellulare.

200 foto e video

La polizia trova infatti oltre 200 foto e video di giovanissime. Riprese mentre passeggiano in strada o sono sedute su una panchina. Le riprese coinvolgono parti intime. L’uomo viene arrestato con l’accusa di realizzazione di materiale pedopornografico. Cercava di praticare l’upskirt, ovvero la ripresa dal basso di parti intime femminili. L’uomo aveva già colpito su bus, metropolitane, bar e ristoranti. I poliziotti stanno cercando infine di capire se poi i video venivano messi in rete o venduti.

