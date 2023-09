La Cina annuncia il piano di integrazione per Taiwan (e intanto circonda l’isola di navi da guerra). Ecco cosa comprende

La Cina ha rivelato un piano di profonda integrazione tra Taiwan e la vicina provincia del Fujian, il distretto cinese che si affaccia sul tratto di mare che separa il continente dall’isola. Nel piano si legge di «un nuovo percorso per uno sviluppo integrato» e vengono illustrati i presunti benefici di una stretta collaborazione. Il tutto mentre navi da guerra sono tornate a circondare Taiwan, come accaduto diverse volte dalla visita al Paese indipendente, ma che la Cina considera alla stregua di una propria provincia, dell’ex speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, un anno fa. Il distretto di Fujian dovrebbe diventare una zona dimostrativa degli sviluppi congiunti con Taiwan oltre che la «prima casa» per i taiwanesi che si trasferiranno in Cina anche con le proprie attività commerciali. Il documento viene menzionato dai media statali come «l’inizio della risoluzione della questione taiwanese», che si otterrà con la «completa riunificazione alla madrepatria».

Carota e bastone

Si tratta, evidenziano gli esperti citati dalla Cnn, di un approccio che la Cina ha sempre usato nei confronti di Taiwan: coniugare minacce di un’invasione militare all’offerta di integrazione. Nella direttiva, Pechino promette di migliorare il contesto in cui le aziende taiwanesi possono fare affari nel Fujian, approfondire la cooperazione industriale e di capitale e incoraggiare le società taiwanesi a quotarsi nelle borse cinesi. In un primo momento, le aziende taiwanesi potranno investire e creare società di produzione radiofonica e televisiva nel Fujian. La provincia cinese è quella più vicina culturalmente a Taiwan. Proprio dal Fujian giunsero sull’isola migliaia di migranti che hanno dato vita a parte della società taiwanese.

Il futuro di Taiwan

La Cina cerca di attrarre lavoratori e famiglie taiwanesi a stabilirsi nel Fujian. Promette di migliorare i programmi di assistenza sociale per rendere più facile per i taiwanesi vivere e lavorare nella provincia, compreso l’acquisto di proprietà, e promette parità di trattamento per gli studenti di Taiwan che si iscrivono alle scuole pubbliche. il documento equivale a delineare il futuro progetto di sviluppo dell’isola di Taiwan, che dovrebbe acquisire una forza trainante e prospettive di sviluppo più ampie integrandosi con il Fujian, si legge sul Global Times, di proprietà di Pechino.

