La scuola a rischio Covid? Il dg del ministero Vaia: «I bambini sintomatici non vadano a scuola»

«Dire alle mamme di dare tachipirine ai bambini e poi mandarli a scuola è un errore. Se un bambino è sintomatico, non dovrebbe essere mandato a scuola». Lo ha spiegato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia a Non stop News su Rtl 102.5. «Se qualcuno sta male, deve rimanere a casa. Ognuno di noi deve contribuire con comportamenti responsabili» ha aggiunto Vaia. Precisando però che «il contagio non ha origine a scuola; la scuola non genera il Covid. Gli operatori della scuola sono molto attenti e da sempre applicano severamente le misure di sicurezza. Tuttavia, il virus può essere portato a scuola e diventare un veicolo di contagio». Domani al ministero della Salute nel tardo pomeriggio si svolgerà un incontro fra tecnici del ministero della Salute e quelli dell’Istruzione sulla situazione dell’evoluzione del Covid e le eventuali misure nelle scuole.

