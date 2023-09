Scoppia la “Melodi” mania, gli indiani fantasticano sull’alchimia tra Giorgia Meloni e il primo ministro Modi – Il video

Andrea Giambruno sei avvisato. Tra gli indiani è Melodi mania, ovvero il mix perfetto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi. I due, dopo il G20 a Nuova Delhi, sono diventati virali sui social, con video e meme che li immortalano sorridenti. Su Twitter, Instagram e Reddit si fantastica sulla loro “ship“, ovvero sull’alchimia, presunta, tra i due leader.

«Meloni e Modi la migliore coppia su Internet»

Le clip, spesso accompagnate da musiche bollywoodiane, mostrano la stretta di mano e i saluti tra la premier e il suo omologo indiano. Alcuni post hanno frasi eloquenti. «Quando finalmente incontri la tua cotta», è una delle tante usate . Non è la prima volta che Meloni vola in India per incontrare il primo ministro indiano. A marzo la presidente lo aveva definito come il leader «più amato». Perciò il materiale, su cui realizzare videomontaggi, è abbastanza.

«Modi e Meloni sono la migliore coppia dell’Internet», twitta Nihdi, indiana. C’è chi commenta le immagini dicendo che i due sono «molto carini insieme». Sulla falsa liason sono stati creati perfino degli episodi. In uno si parla di un triangolo amoroso tra Modi, Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak. Meloni tradisce il primo ministro indiano e lui si vendica facendo ginnastica e yoga.

(in copertina video di Warpaint journal)

