Festival di Open, Renzi: «Immigrazione? Avevano promesso mari e monti e invece gli sbarchi stanno triplicando» – Il video

I tempi sono stretti, a Santa Severa si sta celebrando la festa nazionale di Italia Viva. Matteo Renzi ha appena terminato l’intervista sul palco del Festival di Open e, prima di tornare sul litorale laziale, ci dedica un minuto per rispondere a una domanda aperta: «Qual è la sfida di Renzi per il futuro?». Alla domanda che viene posta a tutti gli esponenti politici che partecipano alla due giorni parmense, il senatore risponde: «Non c’è una sfida di Renzi per il domani, ma c’è una sfida per l’Italia. Abbiamo un governo che è totalmente bloccato, in retromarcia su tutto. Sull’immigrazione avevano promesso mari e monti e invece gli sbarchi stanno triplicando. Aumenta le accise sulla benzina, l’inflazione picchia duro, il carrello della spesa si fa sentire… questo governo non sta risolvendo i problemi degli italiani. Dall’altro lato, abbiamo l’opposizione più ideologica che mai. Ecco, a me interessa che si parli di lavoro, di come aumentare i salari, a me ineressa lavorare sulla sanità e investire sul futuro dell’Europa».

