Meloni e von der Leyen insieme a Lampedusa tra oggi e domani

Fonti europee hanno confermato all’Ansa che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà a Lampedusa con la premier Giorgia Meloni «questo weekend» e quindi tra oggi e domani. Sarà una visita lampo perché già domenica sera von der Leyen atterrerà a New York dove resterà fino alla metà della prossima settimana per l’Assemblea Generale dell’Onu.

Gli arrivi

Intanto la tensione sull’isola non si placa. Questa mattina un corteo dei residenti, contrari all’allestimento di una tendopoli per accogliere i migranti in arrivo che non riescono più a stare all’interno del centro di prima accoglienza. Gli arrivi continuano tra molte difficoltà. In mattinata è stato portato a terra il cadavere di un neonato, tre giorni fa era annegata una bambina di cinque mesi prima che arrivassero i soccorsi. Ieri due salvataggi da parte delle ong che, però, rappresentano la parte minore degli arrivi di questi giorni, quasi sempre tratti in salvo da imbarcazioni molto piccole o che arrivano sulle sponde italiane in autonomia. Come hanno raccontato dalla Geo Barents di Msf, che ieri ha fatto un soccorso di dieci migranti, «L’imbarcazione soccorsa – una carretta del mare partita da Sfax in Tunisia – è stata avvistata dal ponte di Geo Barents e dopo aver valutato la situazione e informato le autorità competenti, è stato effettuato il salvataggio. Ora sono tutti al sicuro a bordo e sono stati curati».

