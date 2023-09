Il pronostico di Elly Schlein: «Meloni non durerà 5 anni, stanno già litigando su tutto»

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein pensa che la destra sia già in crisi. E che il governo Meloni non durerà cinque anni. Alla Festa dell’Unità di Torino, intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, la leader dem dice che nel dramma di Lampedusa al governo «fanno a gara a chi è più cattivo». Mentre nessuno dice quale sia la vera battaglia: «Che ciascun paese europea faccia la propria parte, compresi Orban e i loro amici polacchi. Invece hanno reso più difficile salvare le vite in mare e hanno smantellato l’accoglienza diffusa». L’opposizione si deve inserire nelle pieghe delle contraddizioni della maggioranza: «Sono divisi suo vaccini, sulla politica estera e sull’invasione criminale di Putin, divisi su quello che stiamo vivendo in queste ore. È evidente che ci siano delle contraddizioni ed è per questo che alle forze di opposizione chiedo un fronte comune su alcune battaglie, come è per il salario minimo».

Le crepe

Per l’autunno la segretaria del Pd pensa a «portare avanti le nostre proposte su salute, scuola, clima e imprese. C’è tanta voglia di tornare nelle piazze perché vogliamo chiedere di più e risposte prima che sia troppo tardi. Dialogheremo con le altre forze di opposizione su temi come il come salario minimo, sulla necessità di aumentare il fondo sanitario nazionale, sull’accesso all’istruzione per le fasce più fragili. Per questo organizzeremo una grande manifestazioni di piazza a Roma per fine ottobre contro la manovra del governo». Al governo dà come voto 3. E non crede che arriverà a fine legislatura: «Dà già segnali di debolezza. Ci sono crepe tra Salvini e la stessa Meloni, tra Forza Italia e la Lega. E noi ci inseriremo in quelle crepe per costruire una vera alternativa».

