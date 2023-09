Rimini, incidente al parco divertimenti Fiabilandia: madre e figlio in ospedale

Una donna di 41 anni e suo figlio di 7 anni sono rimasti feriti in maniera non grave mentre erano su una giostra di Fiabilandia di Miramare, il parco divertimenti di Rimini, colpiti probabilmente da una lucina a led. Dopo lo spavento, entrambi sono stati portati al pronto soccorso con un codice di bassa gravità, mentre nel parco divertimenti oltre al personale sanitario del 118 sono arrivati gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio si trovavano a bordo di un’attrazione nell’area del parco dedicata al Far West. Durante il giro, dal carrello su rotaia che li precedeva si sarebbe staccata una parte del rivestimento, colpendoli.

