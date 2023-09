Chiamò i Ferragnez «ebeti», Fabrizio Corona cerca l’accordo nel processo: la proposta di risarcimento

I Ferragnez? «Degli ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione»: queste le parole usate da Fabrizio Corona, che gli sono costati un processo a Milano per il reato di diffamazione. Tra la coppia di influencer e l’ex re dei paparazzi è stato oggi raggiunto un accordo transattivo. La definizione sopracitata era stata data da Corona nel corso di un’intervista, nel 2020. La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela che marito e moglie avevano presentato anche nei confronti del paparazzo, ma il gip Sara Cipolla aveva accolto l’opposizione dei legali della coppia, assistita dall’avvocato Gabriele Minniti. Oggi, Corona – assistito dall’avvocato Ivano Chiesa – si è quindi detto disponibile a concordare una somma per risarcire la coppia. Il ritorno in aula è previsto per il prossimo 2 ottobre.

