Sisma Marradi, i vigili del fuoco: danni nel forlivese, crepe e intonaci nel Mugello – Il video

In zona le squadre sono al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio, Modigliana e Rocca San Casciano

Decine le richieste di informazioni e di sopralluoghi per verifiche strutturali ricevute dalle sale operative dei vigili del fuoco di Firenze e Forlì per il terremoto con epicentro a Marradi che ha colpito Toscana ed Emilia-Romagna nella notte. I vigili del fuoco fanno sapere che le maggiori criticità si registrano nel Forlivese. In zona le squadre sono al lavoro per sopralluoghi tecnici a Tredozio, Modigliana (dov’è stata evacuata per precauzione una Rsa) e Rocca San Casciano (per crepe e caduta di intonaci in abitazioni). Finora non è giunta nessuna segnalazione di persone coinvolte.

L’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo è in ricognizione aerea sui comuni di Modigliana, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Dovadola e Castrocaro. Le verifiche di edifici si effettuano anche a Marradi, Borgo San Lorenzo e Palazzuolo sul Senio, in Mugello (Firenze). Secondo quanto spiegato sono state segnalate al momento qualche caduta di intonaci e crepe in alcuni immobili. Sul posto già al lavoro due squadre dei vigili del fuoco coordinate da funzionari.

