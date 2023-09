No! Questa non è un’auto elettrica esplosa a Milano

Secondo diversi utenti sarebbe esplosa un’auto elettrica a Milano. Per provarlo, condividono un post privo di informazioni adeguate con il video dell’esplosione. L’utente che l’ha condiviso non parla esplicitamente di auto elettrica, ma il suo commento porta gli utenti a pensarlo. Si tratta di un video reale di un fatto avvenuto a Milano lo scorso maggio 2023, ma non ha nulla a che fare con le auto elettriche.

Ecco il post del 28 luglio 2023, con oltre 7.900 condivisioni, che risulta fuorviante:

Menomale che son sicure e non inquinano. Raccontano alla massa barzellette a gogò e c’è qualcuno che ancora ci crede. Purtroppo

Come possiamo notare dalla descrizione, l’autore del post fa intendere che si tratti di un’auto non a benzina o diesel, ma di una non inquinante. Gli utenti, a quel punto, pensano che sia un’auto elettrica. Ecco una delle condivisioni del post:

Compriamo le macchine elettriche compriamo e succede molto più di quanto si crede

Eccone un’altra condivisione, anch’essa del mese di settembre 2023:

La geolocalizzazione

Dagli edifici risulta evidente che il video riprenda via Pier Lombardo dall’angolo di via via Vasari, a Milano.

Non era un’auto elettrica

L’esplosione è vera, ma non riguarda un’auto elettrica. Si trattava di un Fiat Ducato a carburante che trasportava una dozzina di bombole d’ossigeno, come confermato dai Vigili del Fuoco a Open Fact-checking. Il fatto è avvenuto lo scorso 11 maggio 2023 a Milano.

Conclusioni

Contrariamente a quanto interpretato dagli utenti, nel video condiviso non viene mostrata un’auto elettrica che esplode a Milano.

