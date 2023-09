Vincenzo Montella torna in Turchia da Ct della Nazionale

È attesa per oggi la firma dell’accordo tra Vincenzo Montella e la federcalcio turca che affiderà all’allenatore italiano la panchina della Nazionale per i prossimi tre anni. Vecchia conoscenza dei tifosi turchi, Montella ha guidato nelle ultime due stagioni l’Adana, portando una neopromossa raccolta in zona retrocessione al quarto posto in classifica con la prima storica qualificazione in Conference League. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Montella era stato ampiamente apprezzato dal pubblico turco, in particolare durante i tragici giorni dopo il terremoto lo scorso anno, quando aveva provato ad avviare una serie di iniziative di solidarietà per raccogliere fondi a favore della ricostruzione degli alloggi nelle zone colpite dal sisma. La popolarità di Montella in Turchia è rimasta intatta anche dopo l’addio all’Adana. Prima delle federcalcio turca era stato il Fenerbahce a tentare di portare l’allenatore italiano sulla propria panchina. L’obiettivo per il neo ct Montella sarà la qualificazione agli Europei e poi quella ai prossimi Mondiali, forte di un contratto di tre anni che gli lascerebbe tempi e modi per lavorare. Con il tecnico ci saranno i tre collaboratori, vice, preparatore atletico e match analyst, che hanno condiviso con lui l’esperienza all’Adana e che già conoscono il calcio turco. Al momento la Turchia è prima nel girone di qualificazione per gli Europei con la Croazia a 10 punti, ma con una partita in più. Seguono l’Armenia e il Galles a sette punti. Primo impegno è fissato il 12 ottobre contro la Croazia, poi verrà il turno della Lettonia e l’ultima sfida a novembre in Galles.

