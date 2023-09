La Cnn: «C’è l’Ucraina dietro gli attacchi in Sudan ai ribelli vicini alla Wagner» – Il video

I servizi speciali ucraini sono probabilmente dietro una serie di attacchi con droni e un’operazione di terra diretta contro il gruppo paramilitare Rapid Support Forces (Rsf) che combatte contro l’esercito sudanese per il controllo del Paese. Lo scrive la Cnn, sulla base delle rivelazioni di una fonte militare ucraina. La fonte, alla domanda se ci fosse Kiev dietro gli attacchi, ha risposto che «i servizi speciali ucraini sono probabilmente responsabili». La Cnn afferma che i filmati ottenuti hanno rivelato i tratti distintivi degli attacchi con droni di tipo ucraino. Secondo la ricostruzione del media americano l’operazione prevedeva una serie di attacchi contro il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf) , che si ritiene riceva assistenza dal gruppo mercenario russo Wagner nella sua lotta contro l’esercito sudanese per il controllo del paese. Due droni disponibili in commercio ampiamente utilizzati dagli ucraini sono stati coinvolti in almeno otto attacchi. Parole in lingua ucraina sono visibili sul controller del drone. Gli esperti hanno anche affermato che le tattiche utilizzate – vale a dire lo schema dei droni che piombano direttamente sul bersaglio – erano molto insolite in Sudan e più in generale in Africa. L’Ucraina non ha rivendicato ufficialmente la responsabilità degli attacchi, che sono stati registrati nelle riprese dei droni. Parti di quei video circolano sui social media. Una fonte militare sudanese di alto livello ha affermato di «non essere a conoscenza di un’operazione ucraina in Sudan». E di non credere che sia vera.

Filmato da: Nexta

