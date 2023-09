It-Alert, rinviato il test nel Lazio a causa dell’allerta maltempo

Slitta a data da destinarsi, nel Lazio, la sperimentazione di It-Alert, il sistema di allarme pubblico in caso di calamità. Il segnale di allarme sui cellulari presenti nella regione del Centro Italia sarebbe dovuto scattare giovedì 21 settembre, come previsto dal calendario dei test che stanno avendo luogo in tutta Italia. Me nello stesso giorno, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla nel Lazio a causa dei temporali e del maltempo. Il segnale acustico avrebbe potuto generare confusione e così è stato deciso di posticipare il giorno del test. Come tra l’altro prevede il regolamento che disciplina questa fase, il quale stabilisce che le date delle prove regionali possono variare nel caso in cui i sistemi di emergenza e prevenzione siano impegnati in concomitanza in attività per eventuali allerte in atto o situazioni di emergenza. I test sono già stati eseguiti sulla maggior parte del territorio nazionale, dalla Lombardia alla Campania, dal Piemonte alla Puglia, in Toscana – poco prima del terremoto a Poggibonsi. Nei prossimi giorni, continuerà la sperimentazioni nelle regioni e nei territori in cui non sono ancora stati effettuati con questo calendario: Valle d’Aosta e Veneto giovedì 21 settembre, Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento martedì 26 settembre, Liguria martedì 27 settembre, Provincia Autonoma di Bolzano venerdì 13 ottobre. Il segnale, come già avvenuto finora, verrà attivato intorno alle 12 e verrà emesso dai cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta.

