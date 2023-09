Stacco di testa da bomber e pareggio al 95′, il portiere della Lazio Provedel fa impazzire l’Olimpico – Il video

Era successo soltanto altre tre volte nella storia della Champions League. Ivan Provedel, il 29enne portiere della Lazio, si è trasformato per una sera in goleador e ha spinto i biancocelesti ha riacciuffare un pareggio che sembrava ormai impossibile, nella gara d’esordio della stagione di Champions League contro l’Atletico Madrid, allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero. Un inserimento “geniale” con stacco di testa imperioso che ha freddato il portiere avversario, Jan Oblak, e ha fatto esplodere l’Olimpico al 95′. Nonostante i tentati assalti dei biancocelesti, la partita sembrava infatti inchiodata solo 0-1, dopo il gol al 29′ del primo tempo firmato da Barrios. Fino al «colpo di testa», in tutti i sensi, di Provedel, che all’avvicinarsi dello scadere del match ha lasciato la propria porta, si è diretto verso quella dell’Atletico e ha messo la palla in porta. Una prodezza che ha pochissimi precedenti in Champions League, come detto, ma che ne ha uno, invece, per lo stesso Provedel. Anche se in una categoria ben diversa. Il 7 febbraio 2020, quando difendeva i colori della Juve Stabia, in Serie B, Provedel firmò il gol del 2-2 contro l’Ascoli, sempre nei minuti di recupero. Quella di stasera era solo la prima di almeno sei partite in Coppa della Lazio, ma è difficile pensare che lo stacco di testa non resterà a lungo nella memoria dei tifosi, e del portiere stesso.

«Penso di non rendermene ancora conto, il calcio nelle cose belle e cattive è rapido e veloce, stasera me la godo», ha detto subito dopo la fine del match Provedel ai microfoni di Sky Sport. «È stato un bel gol? Diciamo che ho studiato Immobile», ha aggiunto. E a chi gli chiedeva se fosse più bello il gol di questa partita o quello del 2020 realizzato con la Juve Stabia, Provedel ha risposto diplomatico: «Tutti e due hanno un grande significato per me, erano due situazioni diverse».

