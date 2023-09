Milano, disordini in metro per la partita contro il Newcastle: circolazione sospesa dopo l’aggressione di un tifoso

Milano ultimamente è più affollata del solito: è in corso la Fashion week, ma ad attirare molti turisti e tifosi c’è stata anche la partita tra Milan e Newcastle. La fiumana di gente accorsa presso il capoluogo meneghino ha causato, sembra, non pochi problemi. A causa dei disordini provocati da entrambe le tifoserie, secondo quanto denunciato dalla pagina Instagram @milanobelladadio, una metro della linea verde M1 direzione Abbiategrasso è rimasta bloccata per diversi minuti. E questo perché un tifoso avrebbe tirato il freno d’emergenza.

Successivamente anche la linea rossa direzione Bisceglie Rho fiera avrebbe risentito della presenza degli ultras: diversi inglesi in metro avrebbero bloccato la circolazione, per poi aggredire un membro della security Atm. Un tifoso del Newcastle avrebbe infranto sulla testa dell’agente una bottiglia di birra. Aggressione brutale che ha richiesto l’intervento immediato di corpi di polizia in tenuta anti sommossa. E ha portato al blocco dei tornelli, in quanto le metro erano destinati ai tifosi e alla loro circolazione. Con buona pace dei pendolari che tornavano a casa dal lavoro, o che andavano a lavorare. La circolazione è tornata alla normalità dopo quasi mezz’ora.

Foto copertina: @milanobelladadio

