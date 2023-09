No! Il video di questo tornado non ha nulla a che fare con la Libia

Lo scorso 11 settembre delle catastrofiche inondazioni si sono abbattute su alcune zone della Libia: solo nella città di Derna ci sarebbero stati «più di duemila morti» causati dall’uragano mediterraneo Daniel, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Ossama Hamad. Othman Abduljalil, ministro della Sanità del governo sostenuto dal parlamento di Tobruk, ha parlato di circa 6mila dispersi in città, che conta una popolazione complessiva di 100mila persone. Nel frattempo, sui social alcuni utenti condividono una clip sostenendo che raffiguri proprio l’uragano in questione. Ma sbagliano: ecco perché.

In seguito alle catastrofiche inondazioni che si sono abbattute su alcune zone della Libia, ha iniziato a circolare un video che secondo alcuni utenti ritrae «l’uragano Daniel»

Si tratta tuttavia del montaggio digitale di un video d’archivio girato nell’ottobre 2016 a Jacksonville Beach, in Florida

Ad esso, sono stati aggiunti digitalmente un tornado e un fulmine

Analisi

«Il più potente uragano Daniel ha colpito la Libia: migliaia di case e automobili sono state allagate. L’uragano Daniel, che in precedenza ha colpito la Grecia e la Bulgaria, ha raggiunto le coste della Libia. Migliaia di case e automobili sono state allagate e a Bengasi testimoni oculari hanno catturato immagini di un potente tornado. L’innalzamento dell’acqua in alcune zone del Paese ha raggiunto i tre metri. Molte strade sono state spazzate via e il traffico è rimasto paralizzato. La regione orientale è stata la più colpita. Dove le piogge non sono arrivate infuria una tempesta di sabbia, che la gente del posto ha soprannominato “cielo rosso”». Questo è quanto si legge in un post condiviso su Facebook, che include la clip sopracitata.

La scena originale

Notiamo che nel video appare il marchio di Readovka, già noto a Open Fact-checking per altre false notizie qui e qui. Questo caso non fa eccezione: il video è un falso. Innanzitutto, le immagini non sono state registrate in Libia, ma in Florida (nello specifico a Jacksonville Beach), nel 2016. Come ricostruito dai colleghi di Ellinika hoaxes, infatti, troviamo il materiale da cui hanno estratto la clip nel deposito di Shutterstock: si tratta di un video stock, più lungo, in cui mancano i fulmini e il tornado.

Guardando la clip, è possibile verificare come sia perfettamente sovrapponibile a quella condivisa con la falsa didascalia, fatta eccezione per il fulmine e il tornado, che dunque risultano aggiunti in un secondo momento. Il video modificato, inoltre, era stato condiviso sin dall’inizio di settembre (quindi prima della catastrofe) su TikTok e Instagram, senza alcuna affermazione che lo collegava al recente e reale incidente in Libia.

Conclusioni

Lo spettacolare video del tornado e della tempesta non è un video reale e non ha nulla a che fare con l’uragano Daniel, che ha colpito la Libia nel settembre 2023. Si tratta del montaggio digitale di un video d’archivio girato nell’ottobre 2016 a Jacksonville Beach, in Florida, e a cui sono stati aggiunti digitalmente un tornado e un fulmine.

