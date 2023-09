Asti, sparatoria in strada: ferita gravemente una donna

Una donna è stata ferita in strada da uno o più colpi di pistola ad Asti, in Piemonte, mentre passeggiava per strada intorno alle 19. Non è ancora chiara la dinamica della sparatoria né l’identità dell’assalitore. Secondo i quotidiani locali, sarebbe stato esploso almeno un colpo di pistola contro la donna, ferita alla gamba, mentre si trovava in piazza Garibaldi, in pieno centro storico. La donna avrebbe riconosciuto il suo assalitore prima di essere ferita, e sarebbe stata in compagnia della figlia. L’aggressore sarebbe un uomo, poi scappato in direzione piazza Alfieri. Sul posto polizia, carabinieri e i soccorritori del 118. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi. A pochi metri di distanza, una troupe del Tg3 regionale del Piemonte si stava organizzando per l’edizione serale.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: