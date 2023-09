Renzi anticipa l’addio di Rosato a Italia Viva. L’ex collega commenta così a La Stampa: «Caccia chi non è d’accordo con lui»

Non gli ha lasciato neanche il piacere di uscire dalla porta da solo. Matteo Renzi ha glissato così sull’ancora ufficioso addio di Ettore Rosato da Italia Viva: «Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali», ha annunciato ieri alla conferenza della stampa estera a Roma. Ma se Elena Bonetti ha lasciato circa due settimane fa, entrando poi in Azione, per l’ex presidente di Italia Viva non c’era nulla di ufficiale. Per questo il deputato ha commentato così a La Stampa: «Ora è chiaro a tutti che Renzi caccia chi non è d’accordo con lui». Un addio maturato in meno di un anno, dopo esser stato spodestato dalla presidenza del partito e la rottura con Carlo Calenda nel Terzo Polo. E proprio l’ex alleato sarà la conclusione della parabola di Rosato come ha chiarito alla testata torinese.

Renzi, invece, davanti ai giornalisti si è mostrato forte delle new entry di Italia Viva presentate ieri alla stampa estera: «Leggo di gente in fuga, di Italia Viva in crisi… Se la gente in fuga vuol dire più consiglieri regionali, più parlamentari e presenza più forte sul territorio allora viva la fuga», ha riferito ai microfoni. I nuovi ingressi sono Isabella De Monte, deputata ex calendiana, Anita Pili, assessora sarda all’Industria proveniente dalle fila del governatore Solinas (centrodestra), e Arianna Viscogliosi, consigliera comunale ex forzista a Genova. L’aveva detto Renzi: «Italia Viva è un partito con le porte aperte, per chi vuole entrare e chi vuole uscire». E la campagna acquisti per le Europee è solo agli inizi.

