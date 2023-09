Napoli, chiusi in stanza e rapinati l’ex ministro Urbani e l’attrice Ida Di Benedetto: indaga la polizia

Paura per l’attrice napoletana Ida Di Benedetto e il compagno Giuliano Urbani, ex ministro dei Beni e delle attività culturali, dopo che lo sera dello scorso martedì 19 settembre hanno subito una rapina in casa. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori hanno chiuso in casa la coppia per poi fare razziare nell’appartamento, compresi i cellulari, e fuggire. I due – legati sentimentalmente dal 1995 – ora stanno bene, e la Polizia di Napoli sta indagando sulla vicenda. Per individuare i responsabili sono stati impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e del commissariato della Polizia di Stato di San Ferdinando.

Chi sono

Ida Di Benedetto è un’attrice nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato la contessa Federica Palladini dal 1996 al 1998 nella soap opera ambientata a Napoli, Un Posto al Sole. Oltre ad aver lavorato in una trilogia al fianco di Mario Merola in Giuramento, Tradimento e Guapparia. Giuliano Urbani è stato, invece, uno dei fondatori di Forza Italia ministro dei Beni e delle attività culturali dall’11 giungo 2001 al 23 aprile 2005.

