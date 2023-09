Sondaggi, governo Meloni in calo. E per gli italiani sull’immigrazione è emergenza

I sondaggi di Demos illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica dicono che per la prima volta dall’inizio della legislatura il consenso del governo Meloni è in calo. Mentre secondo Ipsos gli italiani considerano quella dell’immigrazione una vera e propria emergenza. Intanto Fratelli d’Italia ha il consenso del 28,6% del campione: in calo da novembre 2022. Il Partito Democratico invece è al 20,4% mentre il Movimento 5 Stelle è al 17,2%. Seguono la Lega con il 7,8%, Forza Italia con il 6,6% e Azione con il 4%. Italia Viva è al 2,4%. Il favore nei confronti di Giorgia Meloni scende al 49% dal 54%. Il numero di chi è convinto che il governo reggerà per tutta la legislatura è al 47%, anch’esso in calo. In calo di fiducia anche Matteo Salvini, mentre Elly Schlein ha il 30% del gradimento.

La rilevazione di Pagnoncelli per il Corriere della Sera invece mette a fuoco il tema dei migranti. È un’emergenza per il 57% degli italiani e per il 70% degli elettori del centrodestra. Ma soprattutto, il 55% pensa infatti che finora l’esecutivo abbia agito molto o abbastanza male nei confronti dell’emergenza. Solo il 26% dà valutazioni benevole. Gli elettori di centrodestra fanno prevalere le opinioni positive, ma con aree critiche che vanno dal 27% degli elettori di FdI al 36% di chi vota per le altre forze della coalizione governativa. Più critiche le opinioni di tutti gli altri elettori, vicine all’80%. Ma anche tra incerti e astensionisti prevale l’opinione negativa. E la bocciatura rimane netta anche in pezzi dell’elettorato tradizionalmente più attratti dalle forze attualmente al governo, come l’area del lavoro autonomo.

