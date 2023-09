Gerry Scotti a Sanremo? Lui prova a smentire: «Il Festival lo vedrò da casa mia»

Una partecipazione di Gerry Scotti alla prossima edizione del Festival di Sanremo per ora sembra completamente esclusa. Almeno secondo il conduttore che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha provato a frenare con una battuta le voci scatenate da un post su Instagram: «Sanremo? Lo guarderò da casa mia». Era stato Amadeus a provocare il fiume di commenti sull’ipotetica presenza di Scotti all’Ariston, dopo che sui social aveva pubblicato una foto dei due insieme con la frase: «Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti». Ad alimentare le voci si era aggiunto poi Scotti che in un video aveva scherzato: «Conoscete un albergo a Sanremo?». Tanto era bastato per scatenare i commenti, tra delusi ed entusiasti.

Cosa si sono detti Amadeus e Gerry Scotti

Scotti però ha confermato che a quella colazione i due conduttori e amici non hanno fatto altro che parlare di acciacchi e calcio: «Quella foto nasce come la tipica paparazzata da giornale scandalistico. Infatti, il mio commento sotto il post di Instagram era del tipo “Oddio e adesso chi glielo dice a Giovanna che io e te facciamo colazione insieme? Da lì sono nate una serie di supposizioni, la più cavalcata è stata “Gerry Scotti a Sanremo”. Figurati, io e Amedeo abbiamo parlato di tutto in quella situazione: di figli, di pressione, di colesterolo, di Milan e di Inter, ma vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata pronunciata».

«Felice dei commenti positivi»

Insomma di andare a Sanremo, per ora, Scotti proprio non sembra intenzionato: «Voglio dirvi che guarderò Sanremo da casa mia – ha spiegato – ma non sarò al Festival. Poi, sarei falso se non dicessi che i migliaia di commenti positivi che mi sono arrivati, come quello di Fiorello, mi hanno riempito il cuore. Ringrazio tutti».

