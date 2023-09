Sophia Loren operata dopo una caduta, le fratture dopo l’incidente in casa a Ginevra

È ricoverata in ospedale Sophia Loren dopo una caduta avvenuta questa mattina 24 settembre nella sua casa a Ginevra, in Svizzera. L’attrice, 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre, ha riportato alcune fratture al livello dell’anca. Loren è stata operata e l’intervento sarebbe andato bene. Ora l’attrice dovrà osservare un periodo di riposo per poi cominciare la riabilitazione. Con lei ci sono i figli Edoardo e Carlo. Loren era attesa il 26 settembre a Bari, dove avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria. La visita nel capoluogo pugliese sarebbe stata anche l’occasione per inaugurare il quarto ristorante con il suo nome, dopo quelli di Milano, Firenze e all’aeroporto di Fiumicino.

Leggi anche: