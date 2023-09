Anzio: fermati due gemelli ventenni per il pestaggio e l’investimento del giovane 19enne

La vittima si era lamentata perché i due passavano ad alta velocità vicino alla fermata degli autobus. Preso a calci e pugni, è in prognosi riservata

Gli agenti del commissariato di Anzio della polizia di stato hanno sottoposto a fermo due gemelli di 20 anni, italiani di origini bosniache, in relazione al pestaggio di un ragazzo di 19 anni avvenuto ieri nella cittadina del litorale laziale. Per i due l’accusa è di tentato omicidio. La violenza sarebbe avvenuta in piazza Cesare Battisti, dopo che il 19enne avrebbe rimproverato alcuni ragazzi a bordo di un’auto, perché passavano ad alta velocità vicino alla fermata degli autobus. I due sarebbero scesi dall’auto, picchiando poi il giovane con calci e pugni. Una volta tornati a bordo del mezzo, hanno anche travolto il ragazzo. Il 19enne è ricoverato all’ospedale di Anzio, la sua prognosi resta riservata.

Leggi anche: