Ilari Blasi becca il Tapiro d’oro: «Sicuri sia per me?». La frecciata su Francesco Totti e i Rolex – Il video

Questa sera su Canale 5 ricomincia Striscia la notizia. Stavolta alla conduzione ci saranno Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Ma c’è una novità: il primo tapiro d’oro della stagione finisce nelle mani di Ilary Blasi. A darne notizia è la showgirl stessa che posta la celebre statuetta nelle sue stories chiedendo ai followers «Sicuri che sia per me?».

Con questo Tapiro Blasi arriverebbe a nove premi Striscia, superando di fatto l’ex marito Francesco Totti, che è fermo a otto. L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la conduttrice, che è stata “dursizzata” da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara D’Urso). Davanti all’osservazione Blasi ha risposto con ironia: «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto». Staffelli ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. «Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto”», la incalza l’inviato. «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli», replica ironicamente lei, che però rivela: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete».

