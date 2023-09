Dalla card «Separaty» alle pesche per divorziati: i migliori meme sullo spot Esselunga

Bella, toccante e coraggiosa, secondo alcuni. Pericolosa, fuorviante e di cattivo gusto, secondo altri. Continua a far discutere il nuovo spot «La Pesca» di Esselunga – piaciuto in particolar modo a Giorgia Meloni e Simone Pillon – dove una bambina di due genitori separati tenta di ricucire la rottura tra i due facendo comprare alla mamma una pesca al supermercato per poi portarla al papà, accompagnata da una bugia bianca: «Te la manda la mamma». Il popolo dei social è letteralmente impazzito, dividendosi tra sostenitori e contrari allo spot. E tra i due litiganti, il meme gode.

I meme

Immediato l’intervento dei mematori del web che hanno saputo ironizzare sullo spot. C’è chi ha ideato una tessera speciale dell’Esselunga, la «Card Separaty», con una bella pesca grande in sottofondo come grafica. Chi ha ipotizzato che il padre della piccola Emma in realtà fosse allergico alle pesche, e chi al posto della pesca ha fatto consegnare un’anguria, ma in testa al padre. Non mancano, infine, i riferimenti ad Andrea Giambruno, così come l’ironia del noto fumettista Makkox che su Twitter scrive: «Il risultato è che da oggi chiunque vedrà suo figlio avvicinarsi alla cassetta delle pesche gli mollerà un coppino e “Posa sta pesca! mamma ha preso i kiwi”. “Ma a papà gli fanno schifo i k… Ecco”».

Lo spot di Ikea

Tantissimi i meme che stanno cavalcando e smorzando la polemica che sembra, però, non voler finire. Al punto tale che è emersa la competizione con un’altra pubblicità di qualche anno fa di Ikea, simile sul tema, diversa nell’approccio. Anche qui il protagonista è un bambino figlio di due genitori separati. In questo caso, però, il piccolo sembra in parte attenuare la tristezza derivante dalla rottura della madre e del padre grazie alla mossa di quest’ultimo di preparargli la stanza esattamente uguale a quella che aveva dalla mamma. Molti di coloro che non hanno apprezzato la pubblicità di Esselunga, hanno trovato piacevole invece questa di Ikea. «È meraviglio, sarebbe da far vedere di filato per un anno in ginocchio sui vetri al marketing manager di Esselunga, a tutta l’agenzia pubblicitaria “Small” che ha ideato nonché la casa di produzione “Indiana” che ha girato quello spot crudele il tutto senza dimenticarci di Rudi Rosenberg che l’ha diretto», scrive, infatti, un utente. «Lo preferisco alla grande rispetto allo spot di Esselunga, forse perché mi sono semplicemente rivisto», aggiunge un altro.

