Lo spot dell’Esselunga è un caso politico, Salvini: «Come fa certa gente a insultarlo?»

Dopo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini entra nel dibattito sullo spot dell’Esselunga sui genitori separati, diventato nelle ultime ore una questione più politica che pubblicitaria. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha scritto su X (ex Twitter): «Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il “modello” che vorrebbero loro?».

