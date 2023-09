La minaccia di Putin: «Stiamo sviluppando nuove armi nucleari, così manterremo l’equilibrio nel mondo»

L’agenzia per l’energia atomica russa Rosatom sta lavorando alla «creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibro strategico nel mondo». Lo scrive il presidente russo Vladimir Putin in un telegramma di congratulazioni ai lavoratori dell’azienda stessa, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. «È gratificante che oggi lo staff Rosatom, i dipendenti di imprese specializzate e centri di ricerca stiano valorizzando le meravigliose tradizioni dei loro predecessori. Stanno risolvendo attivamente i problemi legati all’introduzione di tecnologie innovative nei settori energetico e spaziale, nella medicina nucleare, nell’ecologia e nella modernizzazione del nucleare flotta di rompighiaccio. Partecipano alla creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo», ha detto Putin nel suo discorso di congratulazioni ai dipendenti dell’industria nucleare, sottolineando che «è importante continuare il percorso verso l’approfondimento della cooperazione internazionale, ampliando i contatti reciprocamente vantaggiosi con partner coscienziosi e affidabili all’estero».

La «sveglia» di von der Leyen all’Ue

Quasi all’unisono con i nuovi minacciosi annunci di Putin, da Spalato arrivava intanto la messa in guardia all’Ue della presidente della della Commissione, Ursula von der Leyen: «La guerra della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato che esiste una forte necessità che l’Europa si adatti a un ambiente geostategico e geopolitico più pericoloso e instabile», ha avvertito la politica tedesca dal vertice Ppe in corso in Croazia, ricordando come «abbiamo assistito al forte ricatto energetico della Russia, che ha messo a dura prova il nostro sistema energetico ma grazie ad una risposta molto determinata e unita abbiamo ridotto nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, i prezzi dell’energia che erano saliti alle stelle l’anno scorso in estate sono tornati a livelli prebellici, ma sappiamo che rimangono strutturalmente elevati».

