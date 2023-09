Berlusconi Day, Forza Italia a raduno a Paestum nel ricordo del Cav. Meloni: «Oggi avrebbe compiuto gli anni un leader instancabile»

Forza Italia ricorda oggi Silvio Berlusconi in occasione di quello che sarebbe stato il suo ottantasettesimo compleanno con il Berlusconi Day, evento di tre giorni che si apre oggi a Paestum. Sui social si susseguono già gli auguri e i ricordi in occasione della ricorrenza. A cominciare dalla premier Giorgia Meloni, che ha scritto: «Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione. Tanti auguri da tutti noi, Silvio!». Più stringato il leader della Lega Matteo Salvini, che si è limitato a scrivere a corredo di un’immagine che lo ritrae assieme a Berlusconi: «Buon compleanno Silvio, ci manchi». Non poteva mancare il vicepremier e erede alla guida di FI, Antonio Tajani, che su X spiega: «Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà. Presidente, a te che ci guardi da lassù, buon compleanno!».

Più lirica Licia Ronzulli, capogruppo FI a Palazzo Madama, che condividono alcune immagini con il defunto leader scrive: «Queste foto le abbiamo scattate il 29 settembre dell’anno scorso. Mai avrei pensato che sarebbe stato l’ultimo. Quella sera era felice. Il suo volto radioso», scrive su Instagram. Da Milano invece, dove è intervenuto alla cerimonia di intitolazione all’ex premier del Belvedere di Regione Lombardia, ha parlato Paolo Berlusconi, fratello del Cav:«Silvio è nella storia», ha detto, ricordando come ancora negli ultimi giorni prima della morte il fondatore«si era occupato di Forza Italia, la sua più bella e ultima avventura, a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore, oltre che un sostegno che non mancherà».

