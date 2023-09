Fascina non va alla convention di Paestum, ma rompe il silenzio sui social con un’elegia per Berlusconi: «A te»

Tutto il mondo di Forza Italia converge a Paestum per una convention di partito all’insegna della nostalgia: tre giorni che iniziano oggi, 29 settembre, data in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Organizzazione in capo al coordinatore campano, Fulvio Martusciello, che ha avuto il compito di allestire la celebrazione del leader: è la seconda commemorazione nazionale del mese di settembre, dopo quella voluta dai giovani forzisti, a Gaeta, durante la festa intitolata Azzurra libertà. All’ingresso dell’hotel Ariston non ci sarà l’ologramma del viso sorridente del Cavaliere, che avrebbe dovuto accogliere gli ospiti. «Un’ipotesi che non è stata presa in considerazione», precisa Martusciello, dopo diverse polemiche. Mancherà l’ologramma e mancherà, ancora una volta, Marta Fascina. Desaparecida dal Parlamento, i colleghi deputati ne giustificano l’assenza dicendo che l’ultima compagna di Berlusconi «sta ancora elaborando il lutto». Presente solo a 18 votazioni su 3.395, anche il fratello del compianto Cavaliere l’ha esortata a rientrare al lavoro: «Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto, ma soprattutto un suo dovere», ha dichiarato Paolo Berlusconi. Tuttavia, nella giornata di apertura della kermesse che ha come slogan Un futuro di libertà, un messaggio Fascina lo manda.

Più che un messaggio, parrebbe un’elegia. La deputata, ricorrendo a un anaforico «a te», accompagna a una sua foto con il Cavaliere un componimento che si sviluppa tra l’elogio e lo sfogo sentimentale.

«Amore mio oggi è il tuo compleanno. Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto. Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere e interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia e agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia. Auguri a Te che ogni giorno scaldi e illumini il mio cuore. Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel “sole in tasca” che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta».

Leggi anche: