«Spread is on fire». Gli utenti su X rispondono con ironia al temuto «tifo per lo spread» lanciato dal governo Meloni – FOTO

In rete si sono ingegnati in veri e propri cori: come allo stadio

Lo aveva detto il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Molti tifano per lo spread, si augurano il male dell’Italia per avere un po’ di potere», unendosi alle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni su chi auspica un nuovo governo tecnico per l’Italia. Ma se il governo tira fuori l’arma del nemico che tifa «contro il Paese» sui social si prendono con ironia le ultime dichiarazioni da Palazzo Chigi.

ma esattamente come si tifa per lo spread, ci sono dei cori o cosa https://t.co/XQUhsaxL2A

— Marco Maioli (@marcomaioli1) September 30, 2023

Così, per dileggio, le persone si sono ingegnate in veri e propri cori: come allo stadio. «Spread is on fire Your balance is terrified». E ancora: «E sarò con te E tu non devi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Italia in recessione». Il thread, generato dalla semplice domanda («Ma esattamente come si tifa per lo spread, ci sono dei cori o cosa»), ha creato delle vere e proprie perle. Un esempio? «Oggi pago io per tee Che hai il bot decennale Forza Pil non mollare Forza Pil non mollare».

