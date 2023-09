Il ministro Crosetto: «Molti tifano per lo spread, si augurano il male dell’Italia per avere un po’ di potere»

Il giorno dopo dichiarazioni di Giorgia Meloni sul “complotto del governo tecnico”, la polemica sul ritorno dello spread e le conseguenze per la stabilità politica dell’Italia non si fermano. Oggi è il ministro della Difesa Guido Crosetto a tornare sull’argomento. Lo fa attraverso X dove scrive: «In molti stanno tifando a favore di un rialzo dello spread o un downgrade da parte delle agenzie di rating per poter mettere in discussione il governo e stravolgere, nuovamente, la volontà popolare. Si augurano il male dell’Italia sperando di strappare un po’ di potere per sé».

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 30, 2023

