Campi Flegrei, la terra trema ancora: scossa di magnitudo 4.0. Il terremoto avvertito anche a Napoli

Una nuova forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 22 di questa sera nella zona dei Campi Flegrei, ma anche nella città di Napoli – nel centro storico così come nei quartieri di Bagnoli, Pianura, Agnano, Fuorigrotta, Vomero, Arenella, Rione Alto. Molte persone hanno lasciato le proprie case e si sono riversate in strada. La scossa, che ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, è stata di magnitudo 4.0, ha fatto sapere l’Ingv, che ha precisato come il sisma è avvenuto alle 22.08 ad una profondità di 3 chilometri. Da mesi ormai l’area dei Campi Flegrei sta tenendo in apprensione la popolazione con uno sciame sismico senza precedenti e di intensità crescente, tanto che il governo ha messo a punto un piano di evacuazione straordinaria della popolazione in caso di necessità. L’ultima scossa era stata avvertita solo 30 ore prima di questa, nel pomeriggio di domenica 1° ottobre: era stata di magnitudo 2.9.

